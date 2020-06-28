تيري سيتدخل إذا اقال أستون فيلا سميث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

يمكن لمساعد مدرب ​أستون فيلا​، ​جون تيري​، التدخل إذا تم عزل ​دين سميث​.

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وتقول "ديلي ستار" إن رؤساء فيلا كانوا في نقاش حول ما إذا كان سيتم طرد سميث.

والنادي في أزمة بعد هزيمة أخرى كانت بهدف نظيف على يد وولفز، وجعلتهم يقتربون من الهبوط من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

ولعب فيلا أربع مرات منذ استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز، محققا نقطة واحدة فقط. وفي الواقع، جاء فوزه الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز في 21 كانون الثاني.