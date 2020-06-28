اخبار الرياضه

تيري سيتدخل إذا اقال أستون فيلا سميث

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيري سيتدخل إذا اقال أستون فيلا سميث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

يمكن لمساعد مدرب ​أستون فيلا​، ​جون تيري​، التدخل إذا تم عزل ​دين سميث​.

Advertisements

وتقول "ديلي ستار" إن رؤساء فيلا كانوا في نقاش حول ما إذا كان سيتم طرد سميث.

والنادي في أزمة بعد هزيمة أخرى كانت بهدف نظيف على يد وولفز، وجعلتهم يقتربون من الهبوط من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

ولعب فيلا أربع مرات منذ استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز، محققا نقطة واحدة فقط. وفي الواقع، جاء فوزه الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز في 21 كانون الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيري سيتدخل إذا اقال أستون فيلا سميث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا