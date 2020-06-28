شكرا لقرائتكم 3 ملايين جنيه تحسم انتقال "ناصر ماهر للدوري البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي تفاصيل العرض المالي الذي تلقاه الأهلي من نادي ناشيونال ماديرا البرتغالي لإستعارة ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة مقابل 120 ألف دولار أي ما يقرب من 3 مليون جنيه ،وهو العرض الذى وصل القلعة الحمراء رسمياً منذ عدة أيام وتسبب في تجميد عدة عروض محلية كانت قد وصلت النادي لضم اللاعب سواء على سبيل الإستعارة أو البيع النهائي ومنها سموحة الذى طلب تجديد الإعارة بجانب عروض أخرى من الأتحاد السكندري وبيراميدز والمقاولون العرب.
وتبحث لجنة التخطيط للكرة في الأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ،موقف العرض البرتغالي خاصة وأن اللاعب رحّب بخوض تجربة الإحتراف الخارجي في ظل صعوبة عودته للأهلي ، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء إمكانية رفع المقابل المالي لتحقيق أكبر إستفادة مالية من وراء بيع اللاعب الذي يرغب الأهلي في إعارته موسماً أخر لإكتساب مزيداً من الخبرات والأمكانيات وبعدها يعود للنادي لحجز مكانه في الفريق.
من ناحية أخرى، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فيما خاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.
وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.
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