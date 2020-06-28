شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك ردا على "مرتضى الأسد منصور": مستمر فى معركتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل "الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف".. بهذا العنوان رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التحية لجماهير النادى الأبيض الذين عبروا عن مساندتهم له عبر هاشتاج "مرتضى - الأسد - منصور"، فى قضية لقب نادى القرن، وغيرها من الجبهات التى فتحها رئيس الزمالك للقتال على حقوق ناديه وجماهيره.
وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة شكر لكل من شارك فى هذا الهاشتاج قائلا: "كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللاخوة العرب وعلي رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلي قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للذين يريدون إسكات صوت الحق الذي افزعهم، فخرجت الملايين علي تويتر لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهي ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف، واطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي.
كان رئيس نادي الزمالك قد أكد على رفضه التام لفكرة معاقبتهم وهبوط الفريق لدرجة أدنى حال الانسحاب من بطولة الدوري، وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الراجل ينزلنا لدرجة أقل".
وعن أنباء رحيل لاعب الفريق محمد عبد الغني، قال مرتضى منصور: "لا توجد نية لرحيل محمد عبد الغني نهائيًا عن الزمالك في الموسم المقبل واللاعب مستمر معنا في الموسم الجديد".
وقال رئيس الزمالك، إن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها يوم 2 يوليو المقبل وبعد الإنتهاء من الميزانية".
وأكمل مرتضى منصور: "كل اللاعبين أطالبهم بالذهاب والحصول على باقي مستحقاتهم يوم 2 يوليو المقبل".
وأشار رئيس الزمالك، إلى أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة، قائلا: "على تواصل مع كل رؤوساء الأندية بشكل مستمر والجميع قراره بعدم استكمال بطولة الدوري".
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