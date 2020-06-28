رئيس الزمالك ردا على "مرتضى الأسد منصور": مستمر فى معركتى

جدة - عمرو شويل "الملايين الحاشدة الغاضبة تقف خلف الرجل الشريف".. بهذا العنوان رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التحية لجماهير النادى الأبيض الذين عبروا عن مساندتهم له عبر هاشتاج "مرتضى - الأسد - منصور"، فى قضية لقب نادى القرن، وغيرها من الجبهات التى فتحها رئيس الزمالك للقتال على حقوق ناديه وجماهيره.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة شكر لكل من شارك فى هذا الهاشتاج قائلا: "كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللاخوة العرب وعلي رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلي قناته الوليدة فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للذين يريدون إسكات صوت الحق الذي افزعهم، فخرجت الملايين علي تويتر لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهي ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف، واطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي.