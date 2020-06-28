شكرا لقرائتكم لجان تفتيش من وزارة الرياضة على الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت مديريات الشباب والرياضة في كل محافظة ، عدد من اللجان في الأندية ومراكز الشباب للتفتيش والإطمئنان عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب الأندية والمراكز بداية من أول يوليو المقبل، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى.

وكان عدد من الأندية ومراكز الشباب قد أعلنت عن الإجراءات الاحترازية المطلوبة ومنها مركز شباب الجزيرة الذي أعلن عن إجراءاته، والتى جاءت كالتالى:

1- إلتزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية الكمامة منذ دخول المركز حتي الخروج منه.

2- الإلتزام بالمرور ببوابات المركز المشتملة علي جهاز قياس درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم إرتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعى.

3- سيتم تسجيل أسماء جميع السادة الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول المركز من خلال دفاتر خاصة لهذا الغرض.

4- قيام الأمن والأمن الصناعي بمراقبة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية.

5 - يتم الإلتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقاً للوضع القائم لضمان التباعد اٌلإجتماعي من خلال المسافة الأمنة بين "الترابيزات" والمقاعد ويحظر ضم "الترابيزات" ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة في كل "ترابيزة".

Advertisements

6 - يتم الإلتزام بالعلامات الموجودة علي الأرض لضمان المسافة الأمنة لأماكن الوقوف والإنتظار في الأماكن الخدمية وأماكن سداد الإشتراك.

7 - عدم السماح بدخول المنشات المغلقة والمبني الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة والأماكن الغير مصرح بدخولها طبقاً لتعليمات الدولة .

8- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب الخاصة بالأعضاء.

9 - سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الإستخدام الواحد "الأغذية والمشروبات" لخدمة الأغضاء في بعض الأماكن المفتوحة .

10 - الإلتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين علي ذلك .

11- الإلتزام بممرات الدخول ومسارات الخروج لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الإجتماعي.