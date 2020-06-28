شكرا لقرائتكم سر سرحان شريف إكرامى فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت عدسات الكاميرا لقطة "سرحان" لشريف إكرامي في مران الأهلى اليوم بعد أن عاد الفريق لتدريباته منذ يومان وذلك بعدما أجرى الفريق اليوم المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

ويستعد اكرامي للرحيل عن النادي الاهلى مع بداية الموسم الجديد بعدما وقع عقود انتقال لنادي بيراميدز في الاشهر الماضية.

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وجهز مسؤلو النادي بوابات التعقيم الذاتي على مداخل القلعة الحمراء استعداداً لاستقبل الأعضاء بداية من أول يوليو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة في استئناف النشاط الرياضي وعمل الأندية، وذلك بعد فترة توقف وغلق لجميع الأندية ومراكز الشباب في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.