شكرا لقرائتكم خالد مهدى : باسم مرسى سيتواجد فى مران الإنتاج الحربى بعد شائعة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن لاعبه باسم مرسى مهاجم الفريق سوف يشارك فى مران ناديه بصورة طبيعة اليوم بعد ثبوت سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبى الفريق ، حيث يواصل الانتاج بقيادة مختار مختار تدريباته استعداداً للدوري على ستاد المصانع الحربية ، وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100%، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.

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وقال عامر فى تصريحات خاصة، "لم نتلق إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة عن نتائج المسحة الثانية للفريق، ولا نعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا مثلما تردد، ولن نستطيع الوصول فى حقيقة لهذا الأمر سوى بعد استلام نتائج المسحة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.