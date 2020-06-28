شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد لصرف رواتب اللاعبين والنشاط الرياضى بـ40 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد إدارة النادي الاهلي خلال الساعات المقبلة لصرف راتب شهر يونيو للاعبي فريق كرة القدم والنشاط الرياضي والأكاديمية بعدما صرفت الإدارة رواتب العاملين والموظفين لشهر يونيو الجاري يوم الخميس الماضي فبعدما إنتهت إدارة النادي من صرف رواتب الموظفين والعاملين في النادي ستقوم بصرف أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية ورواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب "كورونا".

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مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

مجلس الأهلى قام بتنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لأسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية ألفروع بالأسعار الحالية كأحد الطرق لتنمية موارد النادي خلال الفترة الحالية.