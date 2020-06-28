شكرا لقرائتكم حلمى طولان يكشف خطة إنبى فى تدريبات "كورونا" وموقف المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى سيخضع اليوم، الأحد، لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من غداً، الإثنين، مؤكداً إن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات حيث سيخضع اللاعبين لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا قال طولان لـ"الخليج 365":"قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدربا من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا ويتم الالتزام تماما بكافة الإجراءات الإحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".

وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق حيث يخضع المصابين لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى.

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وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا فى المسحة الأولى قائلا، "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول، تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى ودون ظهور أى أعراض".

وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى لـ"الخليج 365"، "الحالة الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، وحالتان للاعبى الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول"، كما ناشد مدير الكرة بإنبى وسائل الإعلام قائلا، "يرجى عدم السعى وراء معرفة الأسماء، حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم، بناءً على طلبهم، وجميعهم فى حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبى للفريق".

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الأندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.