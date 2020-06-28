شكرا لقرائتكم نادى الإنتاج الحربى: يجب تحرى الدقة والالتزام بالمهنية فى الحديث عن مستقبل اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى وسائل الاعلام بتحرى الدقة والتزام المهنية فى التعامل مع نتائج مسحات كورونا للاعبين والاجهزة الفنية بالدوري ، وقال عامر فى تصريحات خاصة : " باسم مرسى مهاجم الفريق سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى بعض وسائل الاعلام كما أن جميع عينات لاعبى الانتاج سلبية ولا صحة لما تردد عن عزل لاعب مخالط لباسم ، ويجب أن يلتزم الجميع بالمهنية ويتحرى الدقة ولا ينشر أخبار مغلوطة تمس مستقبل اللاعبين".

وفى وقت سابق ، أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100%، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

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وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.

وقال عامر فى تصريحات خاصة، "لم نتلق إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة عن نتائج المسحة الثانية للفريق، ولا نعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا مثلما تردد، ولن نستطيع الوصول فى حقيقة لهذا الأمر سوى بعد استلام نتائج المسحة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة".