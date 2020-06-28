شكرا لقرائتكم مران الأهلى اليوم.. جدية إكرامى.. حزن صالح.. ومراون ينافس على لطفى بأجمل ضحكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو النادي الأهلي تدريباتهم اليومية والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف طويلة استغرقت قرابة المائة يوم منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في إطار خطة المارد الأحمر لاستئناف النشاط الرياضي المرجح عودته في شهر أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من تدريبات الفريق الأحمر عبر موقع فيس بوك، حيث ظهرت الجدية والتحدي على وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى، وبدا صالح جمعة متأثراً بالتدريبات الانفرادية في صالة الجيم منعزلاً عن الفريق بفرمان السويسري رينية فايلر مدرب الفريق الأحمر، في الوقت الذي تبادل فيها الثنائي مروان محسن وعلي لطفي حارس مرمى الفريق الابتسامات.

في سياق متصل، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

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من ناحية أخرى، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فيما خاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

كما خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود جلسة فى الجيم، قبل تنفيذ باقى فقرات البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ويقوم ثنائى الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة فى المران الجماعى والمقرر لها فى غضون أسبوعين.