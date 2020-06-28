شكرا لقرائتكم أسباس يواصل هوايته في مرمى برشلونة ويهدد حلمه بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه سيلتا فيغو ضربة موجعة إلى ضيفه برشلونة وتعادل معه 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على ريال مايوركا 3 - 1.

وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على اللقب، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة يوم الأحد أمام إسبانيول، على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر. وافتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 50.

وبعدها، سجل سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 لكن ياغو اسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 88 .