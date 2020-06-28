شكرا لقرائتكم يونايتد أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس بهدف ماغواير المتأخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نوريتش سيتي 2 - 1 بعد الوقت الإضافي خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أوديون إيغالو في الدقيقة 51 وتعادل نوريتش بهدف سجله تود كانتويل في الدقيقة 75، وسجل هاري ماغواير هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 118. وشهدت المباراة طرد تيم كلوزه لاعب نوريتش في الدقيقة 88.