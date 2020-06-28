شكرا لقرائتكم كلوب: غوارديولا أفضل مدرب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الفائز بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، زميله بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه أفضل مدرب في العالم.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية يوم السبت قال كلوب عن المدرب الإسباني الذي تولى تدريب برشلونة وبايرن ميونخ قبل أن يتولى حاليا تدريب نادي مانشيستر سيتي: هو الأفضل بين جميع المدربين الذين أعرفهم.

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وأضاف كلوب، الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحسن مدرب العام الماضي، إنه شخصيا يستغرب بعض الشيء عندما يصفه البعض بهذا الوصف، وزاد: لا ألقي بالا إلى هذا رغم أنني سررت كثيرا بجائزة "فيفا".

وأضاف كلوب، الذي كان فاز مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بكأس ألمانيا، أنه نجح خلال الأعوام الأخيرة مع ليفربول بفضل طاقم التدريب الجيد وفريقه الممتاز، وتابع: إذا كانت لدي نقطة قوة فهي تجميع أناس جيدين.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم فاز معه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.