اتحاد الكرة يكشف عدد المصابين بفيروس كورونا في فرق الدوري الممتاز.. وينفي ما أعلنته قناة الزمالك

كشف اتحاد الكرة المصري عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرق الدوري الممتاز.

ونقل موقع "ف الجول عن مصدر له داخل اتحاد الكرة قوله إن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرق الدوري المصري الممتاز ارتفع إلى 18 حالة، بين لاعبين وإداريين وعامل مهمات.

وأضاف المصدر أنه بعد إجراء مزيد من المسحات الطبية، ارتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 18، وذلك بعد ظهور 7 مصابين مؤخراً.

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وأوضح أن الحالات هي: "5 في طنطا، 4 في حرس الحدود، 4 في إنبي، وحالة في كل من طلائع الجيش ووادي دجلة وأسوان والمقاولون العرب والاتحاد السكندري".

كما نفى المصدر وجود حالات مصابة في فريق الانتاج الحربي، مثلما تردد في الساعات الأخيرة أن اللاعب اسم مرسي مصاب.

يشار إلى أن أندية الدوري الممتاز تجري مسحات طبية للاطمئنان على عناصرها قبل استئناف التدريبات وعودة النشاط الكروي.