محمد عبدالمنصف ينفي إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفى محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية من أنباء بشأن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت صفحة مزيفة على "فيسبوك"، نشرت على لسان عبدالمنصف، طلبه من الجمهور الدعاء له بالشفاء، قائلا: "الحمد لله رب العالمين.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".
وقال عبدالمنصف عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" اليوم الأحد: "أنا الحمد لله بخير ولم أصاب بكورونا".
وأضاف: "الخبر الذي تم تداوله غير صحيح وتم نقله من صفحة مزيفة لا تخصني".
وأتم صاحب الـ43 عاما قائلا: "شكرا على حبكم ودعمكم، وربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين ويشفي ويعافي كل مريض".
يُذكر أن يلا كورة علم أن أحد لاعبي وادي دجلة ثبتت إيجابية عينة كورونا الخاصة به، بعدما أجريت المسحة الثانية للاعبي الفريق بعد عدة أيام من التحليل الأول.
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