وزير الرياضة يتفقد نادي النادي بـ ٦ أكتوبر والمدينة الرياضية بالأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمتابعة آخر الاستعدادات بنادي النادي (The Club)؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي أول يوليو المقبل.

وشدد أشرف صبحي، خلال جولته، على ضرورة استعداد كافة المنشآت داخل النادي؛ استعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي في الأول يوليو، مع مراعاة أعمال التعقيم وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وعلى جانب آخر، تفقد وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بحي الأسمرات تمهيدا لافتتاحها في احتفالات ثورة٣٠ يونيو.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن المدينة الرياضية بحي الأسمرات تعتبر واحدة من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة.