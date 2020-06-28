"جميع النتائج سلبية".. الإنتاج يكشف لمصراوي حقيقة إصابة باسم مرسي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق: أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن باسم مرسي مهاجم الفريق سليم ولم يصاب بكورونا كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى تعرض باسم مرسي للإصابة بفيروس كورونا. وأشار مهدي في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن نتيجة المسحة الخاصة بباسم سلبية لتؤكد سلامته. وأضاف مهدي أن عينة المسحة الخاصة باللاعبين والجهاز الفني التي خضعوا له يوم الجمعة الماضية جاءت سلبية بناء على إخطار اتحاد الكرة الذي وصل منذ قليل.

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