مصدر يكشف لمصراوي تطورات صفقة انتقال طاهر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول أن المفاوضات التي تتم في الفترة الحالية بين الأهلي والمقاولون العرب تتعلق بضم الأهلي لطاهر محمد طاهر لاعب وسط المقاولون تتعلق بالبيع النهائي، ولا يوجد تفاوض يخص استعارة اللاعب لمدة موسم.

وكان المقاولون العرب قد أعلن في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات معهم من أجل ضم طاهر محمد طاهر، مع الإشارة لوجود خيار الإعارة حال لم يتم الاتفاق على البيع النهائي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "مفاوضات الأهلي والمقاولون بشأن شراء اللاعب بشكل نهائي ولا يوجد أي تفاوض حول الإعارة لمدة موسم".

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وأكمل "الفترة الحالية تشهد مفاوضات حول المقابل المادي للصفقة".

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن النادي الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع إدارة "ذئاب الجبل" بشأن بيع اللاعب طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء في الصيف القادم حتى الآن.

وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة جمعته مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.

ولم تشهد الجلسة الثنائية بين الأهلي والمقاولون لوصول الطرفين لاتفاق، حيث من المقرر أن تشهد الفترة الماضية استمرار المفاوضات بحسب ما صرح به المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون.