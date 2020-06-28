بيراميدز يعلن سلبية المسحة الطبية الإضافية للاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز عن سلبية المسحة الطبية الإضافية للاعب الفريق محمد فاروق، في إطار اجراءات النادي الاستثنائية لفرض رقابة ذاتية للإطمئنان على جميع اللاعبين والجهاز الفني الإداري من جانب مسؤولي النادي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن سلبية المسحة الإضافية للاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" بعد مخالطته لمحمد عواد حارس الزمالك الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Advertisements

وقال هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز خلال تصريحات رسمية "إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا".

وتابع " في إطار التدابير المشددة والرقابة الذاتية داخل المؤسسة، قرر إجراء مسحة أخرى للاعب وجاءت سلبية تماما وسيشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق استعدادا لاستئناف الدوري".

واختتم المدير الرياضي تصريحاته " النادي يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للإطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادي، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات القادمة".