لامبارد: أتوقع ظهور صلاح جديد في تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بقدرات الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب الفريق، مشيرا إلى أنه يتوقع وصوله لمكانة كل من رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي، ومحمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

بوليسيتش كان له تأثير كبير مع تشيلسي منذ استئناف الدوري الإنجليز وساهم في الفوز على أستون فيلا ومانشستر سيتي، ويعتبر ثاني هدافي البلوز في بريمرليج برصيد سبعة أهداف في 13 مباراة لعبها كأساسي.

وقال لامبارد عن صاحب الـ21 عاما: "أعتقد أن بإمكانه أن يكون لاعبًا كبيرًا حقًا، لأنه في مثل هذا العمر الصغير شق طريقه في ألمانيا وقام بخطوة كبيرة، التوقعات مرتفعة ولكن يجب عليك إبقاء عمره قيد النظر".

وأضاف في تصريحات تقلتها "سكاي سبورتس": "ليس هناك شك في جودته، يمكننا أن نرى ذلك فهو حريص للغاية على التحسن، إنه جائع بشكل خاص في هذه اللحظة لأنه غاب بعض الوقت بسبب الإصابة".

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وأكمل: "إذا نظرت إلى اللاعبين الذين قاموا بهذه القفزة في مسيرتهم، فسيكون لديه القدرة على الوصول إلى مستواهم، مثل رحيم سترلينج ومحمد صلاح وساديو ماني، إنه يدرك العمل الذي يجب أن يؤديه للتطور".

وكان الظهور الأول لصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي بعد انتقاله للبلوز قادما من بازل السويسري في يناير 2014، قبل أن يرحل إلى إيطاليا ليعود إلى بريميرليج من جديد وتنفجر موهبته في ليفربول.

وأتم لامبارد تصريحاته قائلا: "بوليسيتش يتمتع بموهبة كبيرة بالتأكيد وأنا مسرور لتواجده مع فريقي في هذه اللحظة، فهو يعمل بجد كل يوم، وعليه أن يضع أعينه قدر الإمكان على المستوى الذي يمكن الوصول إليه".