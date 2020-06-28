بالصور.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خضع لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري للمسحة الطبية الثانية صباح اليوم الأحد، في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية تمهيداً لاستئناف نشاط كرة القدم من جديد.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق أجرى المسحة الثانية عقب انتهاء المران الصباحي بملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وسبق وجاءت نتائج المسحة الأولى للفريق سلبية.

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وعلى جانب أخر عقد ديفيد سيزا المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق.

وتواجد الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود في "الجيم" قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي، حيث يخوض الثنائي تدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.

يأتي هذا ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بحمدي فتحي ومحمد محمود قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وادى صالح جمعة لاعب وسط الفريق تدريبات في الجيم على هامش مران الأحد.