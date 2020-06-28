شكوك حول هدف سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ورسالة غامضة من بيكيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أُثير جدل كبير حول هدف سيلتا فيجو الذي أدرك به التعادل أمام برشلونة في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-2) على ملعب بالايدوس أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري الإسباني.

وكان برشلونة متقدمًا بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 88 من اللقاء، قبل أن ينجح المهاجم الدولي الإسباني ياجو أسباس قائد سيلتا فيجو في خطف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة حرة رائعة.

وأوضح أولفير أندوخار، الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية عبر برنامج "ماركادور"، إن الخطأ الذي حصل عليه سيلتا فيجو غير صحيح، مؤكدا عدم وجود عرقلة لرافينيا لاعب برشلونة المعار.

وقال الخبير التحكيمي في تصريحاته: "جيرارد بيكيه مدافع برشلونة حاول إيقاف رافينيا، لكن لم يكن هناك أي تلامس ولاعب سيلتا ترك نفسه يسقط على الأرض، الحكم كوادرا فرنانديز كان مخطئًا".

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من جانبه، نشر بيكيه تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، واعتبرتها صحيفة "ماركا" أنها كانت تعليقًا على الخطأ الذي تسبب فيه أمام سيلتا فيجو، مؤكدةً أن اللاعب احتج على القرار.

وكان بيكيه استخدم نبرته الساخرة بعد التعادل مع إشبيلية في الجولة قبل الماضي للإشارة إلى صعوبة فوز برشلونة باللقب، حيث قال: "سيكون من الصعب للغاية على ريال مدريد أن يخسر نقاطًا".

في غرفة خلع الملابس ببرشلونة، يشعر الفريق الكتالوني أن التحكيم منحاز إلى ريال مدريد بالبطولة، وأعطى بيكيه انعكاسا جديدا بعد التعادل مع سيلتا، ولكن هذه المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألمح صاحب الـ33 عاما إلى "ادعاء" رافينيا السقوط للحصول على الركلة الحرة، وكتب عبر "تويتر": "قدرنا أن ندّعي.. أن ندعي"، وهو مقطع من أغنية شهيرة للفرقة الأمريكية "MGMT".

يُذكر أن برشلونة يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ولكن أمام منافسه ريال مدريد فرصة للانفراد بصدارة الليجا حال تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيول مساء اليوم الأحد.