تاريخ المواجهات ينحاز لـ ريال مدريد أمام إسبانيول

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره فريق إسبانيول ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني " الليجا ".

وكان فريق ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الواحدة والثلاثين على نظيره مايوركا بهدفين دون رد ، بينما تلقى

إسبانيول الهزيمة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

وكان الفريقين التقي في 68 مباراة في جميع المسابقات حقق خلالهم فريق ريال مدريد الفوز في 47 مباراة بينما حقق فريق إسبانيول الفوز في 14 مباراة و

تعادل الفريقان في 7 مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم الأحد ريال مدريد متصدر وصيف الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر ، بينما يتذيل فريق إسبانيول الدوري برصيد 24 نقطة .

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .