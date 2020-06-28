دعوة لدورة إعداد مدربي ألعاب القوى

تدعو الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، وبتنظيم إماراتي، مصر لدورة إعداد مدربي ألعاب القوى لمواصلة التغلب على جائحة كورونا وما فرضته على الرياضة بمختلف اشكالها وعلى جميع الانشطة ومن بينها أنشطة الأولمبياد الخاص.

وتواصل الرئاسة الإقليمية دوراتها التدريبية عن بعد باستخدام المنصة الافتراضية وتقنية ZOOM باقامة دورة إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات (رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى فى ظل الأزمات العالمية) والتى يقوم بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهى استكمال مجموعة الدورات التي أقامتها الرئاسة الإقليمية، من منطلق حرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي على استكمال خطة الدورات التدريبية استعدادًا للاستحقاقات القادمة الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023، وتم توجيه الدعوة

لمختلف برامج المنطقة في مقدمتهم مصر.

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مجموعة من الدورات الأساسية الهامة لإعداد مدربين فى عدد من الرياضات بلغوا 1500 مدربًا ومدربة من 16 دولة عربية، وقام بإلقاء المحاضرات الاساسية لمجموعة من الخبراء وأساتذة كليات التربية الرياضية، وسوف يتبعها بمجموعة من الدورات التخصصية ، يتم الإعداد لها بهدف الوصول إلى مدرب مؤهل للعمل بدرجة عالية مع لاعبى الاولمبياد الخاص، خاصة انهم لاعبون يحتاجون الى خبرات وإمكانات خاصة فى التعامل.

وأضاف محي الدين بأن الدورة القادمة ستقام يوم الأربعاء 30 يونيو وتم فتح باب التسجيل لمختلف برامج المنطقة ، وتتناول إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات، يلقيها المحاضر الدولي الدكتور محمد عنبر بلال أستاذ العاب القوى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية، ومحاور الدورة الفاقد التدريبى جراء توقف التدريب، الممارسة الرياضية الآمنة للاعب، التدريب الذاتى للاعب، الأدوات والأجهزة الرياضية المنزلية للحفاظ على المستوى الأمثل للياقة، الأرقام الشخصية للاعبي الأولمبياد الخاص بعد جائحة كورونا.

كما يشارك فى الدورة المحاضر الإماراتى الدكتور رجاء الكعبي وهو الخبير الفنى والتحكيمي بألعاب القوى، والمنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 والألعاب العالمية 2019، وسوف يتحدث حول كيف يمكنك تنظيم وإدارة منافسات ألعاب القوى، عوامل نجاح التنظيم ودور لجان التحكيم المختلفة.