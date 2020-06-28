الإنتاج الحربي يكشف حقيقة إصابة باسم مرسي بكورونا

كشف نادي الإنتاج الحربي حقيقة ما تردد عن إصابة باسم مرسي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، إن باسم مرسي لاعب الفريق لم يصب بفيروس كورونا وسليم تمامًا من أي إصابات، وأن كل ما تردد عن إصابته بكورونا أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف مهدي، أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم الأحد، بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربي لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسي مهاجم الفريق.

وكان طارق يحيي، أعلن عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أمس السبت، عن إصابة باسم مرسي، بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل والفحوصات والمسحة ثبتت إصابة اللاعب ولكن لا توجد أعراض مثل محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

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وانضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالها هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة

المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققها من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 8 مواجهات، وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل مثلها.

باسم مرسى شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و5 بكأس مصر، وسجل معهم 20 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى أكمل إنجازاته مع أبناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى أبطال أفريقيا، و5 كأس مصر، إضافة إلى 27 لقاءً بالدورى، ومباراة كأس السوبر، استطاع خلالها أن يسجل 16 هدفًا ويصنع 3 أهداف.