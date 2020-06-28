احتفالاً ب ٣٠ يونيو ..الشباب والرياضة تنظم مهرجان الطائرات الورقية

تنظم وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء القادم بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات ، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " أرفع رأسك فوق ".

واعلنت الوزارة أن هواية الطائرات الورقية انتشر بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية ، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر ، مما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالاًت الذكري السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة المصرية إلى بر الأمان وتصحيح المسار ، وتشارك الأسرة المصرية في الإحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر ، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي .

ويبدأ مهرجان " ارفع رأسك فوق " في تمام الساعة الخامسة عصراً الثلاثاء القادم ، كما يتضمن أيضا الإحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية ، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو. خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر ، مما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالاًت الذكري السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة المصرية إلى بر الأمان وتصحيح المسار ، وتشارك الأسرة المصرية في الإحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر ، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي .ويبدأ مهرجان " ارفع رأسك فوق " في تمام الساعة الخامسة عصراً الثلاثاء القادم ، كما يتضمن أيضا الإحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية ، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو.

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