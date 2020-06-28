موظفو الجبلاية يجرون مسحة فيروس كورونا

أجرى موظفو اتحاد الكرة، اليوم الأحد، مسحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن إجراءات احترازية تتبعها اللجنة الخماسية بالجبلابة. 19، ضمن إجراءات احترازية تتبعها اللجنة الخماسية بالجبلابة. تواجد في الاتحاد أطباء لإجراء المسحة للاطمئنان على حالة موظفي اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.

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