استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.. وزير الرياضة يتفقد نادي النادي بـ ٦ أكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بمدينة السادس من اكتوبر، لمتابعة آخر الاستعدادات بنادي النادي The Club استعدادا لعودة النشاط الرياضي أول يوليو.

وخلال جولته شدد أشرف صبحي على ضرورة استعداد كافة المنشآت داخل النادي استعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عودة الانشطة الرياضية بشكل تدريجي في الاول يوليو ، مع مراعاة اعمال التعقيم و تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة

وعلى جانب آخر تفقد وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بحي الاسمرات تمهيدا لإفتتاحها في إحتفالات ثورة ال ٣٠ من يوليو.

وفي هذا الصدد قال وزير

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن المدينة الرياضية بحي الاسمرات تعتبر واحدة من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة.





يوليو ، مع مراعاة اعمال التعقيم و تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلى جانب آخر تفقد وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بحي الاسمرات تمهيدا لإفتتاحها في إحتفالات ثورة ال ٣٠ من يوليو.وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة إن الدولة تولي اهتمام كبير بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن المدينة الرياضية بحي الاسمرات تعتبر واحدة من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة.

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