صور.. المصري يجري المسحة الثانية من فيروس كورونا

أجرى فريق المصري البورسعيدي المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز، حيث قام

اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بإجراء المسحات، وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

كان جهاز الكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي، تلقى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية جميع العينات التي تم سحبها من لاعبي الفريق الثلاثاء الماضي.