- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى فريق المصري البورسعيدي المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز، حيث قاماللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بإجراء المسحات، وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
كان جهاز الكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي، تلقى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية جميع العينات التي تم سحبها من لاعبي الفريق الثلاثاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. المصري يجري المسحة الثانية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.