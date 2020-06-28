هشام حنفي يكشف انتماء الحكم ياسر عبدالرؤوف لنادي الزمالك

كشف هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي حاليًا، عن انتماء الحكم ياسر عبدالرؤوف لنادي الزمالك. صرح حنفي خلال استضافته ببرنامج الحكم، "عملت بقناة الأهلي لمدة 3 سنين لم أهاجم فيها نادي الزمالك أبداً عكس الإعلاميين الحاليين في قناة الزمالك وحديثهم الدائم عن النادي الأهلي طوال البرامج". 3 سنين لم أهاجم فيها نادي الزمالك أبداً عكس الإعلاميين الحاليين في قناة الزمالك وحديثهم الدائم عن النادي الأهلي طوال البرامج". استدل حنفي بموقف خلال عمله في قناة الأهلي، حيث قال: "الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف كان يعمل معي في قناة الأهلي، وأترك له كامل الحرية في حديثه عند تحليله في مباريات بالرغم من إنتمائه وحبه لنادي الزمالك".

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