ستانلي: الزمالك الفريق الأفضل في مسيرتي

صرح ستانلي أوهاويتشي، لاعب الزمالك السابق، بأنه فضل الفريق الأبيض على الأهلي حين كان لاعبًا في وادي دجلة، قائلًا أن اللعب لبطل آخر نسخة في الكونفيدرالية مثل ريال مدريد وبرشلونة أمر لا يقبل بالتعادل.

قال ستانلي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج جمهور الثالثة عن انتقاله للزمالك: "في وادي دجلة كنا كالعائلة والكل يساعد الآخر، وقضيت موسمًا رائعًا هناك، وبعد ذلك ذهبت إجازة إلى نيجيريا ووكيلي أخبرني بأن الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد معي".

وتابع: "طلبت من وكيلي أن يتولى إدارة الأمر، وتحدثت

معه بعد ذلك وقررت أن أذهب إلى الزمالك لأن لي أصدقاء هناك مثل شيكابالا، وعمر جابر ومحمد كوفي".

وأوضح: "كنت أعلم أنني سوف ألعب في الزمالك، وعندما انتقلت للفريق كنت سعيدًا للغاية بوقتي هناك، وعلمت قيمة اللعب للفريق الكبير لأن الجمهور يطالبك بالفوز دائمًا".

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وأكمل: "كل هدف يكون له قيمته، لكن أهم هدف بالنسبة لي هو الذي سجلته أمام الوداد، حينما كنت لاعبًا بالزمالك، لأن الفريق لم يكن جيدًا واحتاج إلى تسجيل الهدف، وسعيد أنني كنت

أنا الذي أحرز الهدف".

أما عن خسارة نهائي دوري الأبطال، قال: "لقد خسرنا قرابة 15 لاعبًا في هذا التوقيت، ولذلك الأمور لم تكن جيدة، ومعروف يوسف في هذا التوقيت تحول من منتصف الملعب إلى المدافع الأيسر، وخسرنا بثلاثة أهداف في الذهاب".

وأضاف: "في مباراة العودة تمكنت من تسجيل هدف لكني أصبت بعد ذلك، وربما لو بقيت في الملعب لاختلف الأمر، أو لو كنا قد خسرنا بعدد أقل من الأهداف في الذهاب".

وأتم: "الزمالك في مسيرتي المهنية كان الفريق الأفضل الذي لعبت له، وجماهيره كبيرة للغاية، فالزمالك كبير مثل ريال مدريد وبرشلونة، وعليك أن تفوز في كل مباراة، التعادل ليس جيدًا بالنسبة للاعب في الزمالك، ورغم أنني لعبت موسمًا واحدًا إلا أنني أعطيت كل ما لدي".