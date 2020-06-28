رئيس اتحاد الجمباز يجتمع مع وزير الرياضة غدًا

يعقد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، اجتماعًا هامًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدًا الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع إمكانية تقدم مصر بطلب استضافة منافسات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقرر إقامتها العام المقبل.
ويعكف مسئولو الاتحاد حاليا علىإعداد ملف كامل سيتم تقديمه إلى الاتحاد الدولي للحصول على حق استضافة البطولة الدولية.
ونجح اتحاد الجمباز خلال الفترة الأخيرة في تنظيم عدد من البطولات الدولية والقارية، وخرجت جميعها بشكل مميز.
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