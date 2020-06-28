رياضة | حقيقة إصابة محمد عبد المنصف بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة محمد عبد المنصف بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة الجدل بعد أن نشر عبر حسابه أنه أصيب بفيروس كورونا قبل أن ينفي هذا الخبر ويعلن أن هذا الحساب منسوب له.

وجاء عبر الحساب المفبرك لعبد المنصف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

وحرص عدد كبير من متابعيه على تقديم الدعم والدعوات لنجم الزمالك السابق، والذي يعد واحدا من الأعمدة الأساسية في فريق وادي دجلة حاليا.

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وخرج عبد المنصف عبر حسابه الأساسي والرسمي وأعلن من خلاله أنه يقوم بمقاضاة من قام بانتحاله شخصيته وأعلن عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه عبر "فيس بوك": ""صباح الخير على أصدقائى، أنا الحمد الله بخير وصحة ولم أصب بكورونا، الخبر اللى نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية.. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دى مش بتاعتى .. شكرا على حبكم ودعمكم ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين ويشفى ويعافى كل مريض .. وأشكركم".

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري من أصل 18 جولة خاضها الفريق.