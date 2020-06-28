رياضة | لإعادة العمل بكامل قوته استعدادا للدوري.. مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لإعادة العمل بكامل قوته استعدادا للدوري.. مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع جميع الموظفين والعاملين ومختلف لجان اتحاد الكرة لمسحة شاملة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد وفي إطار التدابير الوقائية المتخذ بها من جانب اللجنة الطبية.

وتأتي المسحة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستعدادا لإعادة العمل داخل الاتحاد بكامل طاقته من الموظفين والعاملين واللجان المختلفة استعدادا لاستئناف مباربات الدوري الممتاز ومختلف المسابقات بعد توقف لقرابة ٣ أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث أشرف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على خضوع جميع العاملين للمسحة للتأكد من خلو مقر الجبلاية من أي حالات إيجابية.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني عن جدول مباريات الدوري الممتاز وعودة استئناف المسابقة خلال الأيام المقبلة تنفيذا لقرار الدولة بعودة التشاط الرياضي بعد التوقف الأخير.