رياضة | أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو نادي الزمالك في الأيام الماضية رغبتهم في تمديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق من أجل الحفاظ عليه من الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في صيف موسم 2021 القادم.

وتحدث نادي الزمالك مع اللاعب التونسي لتمديد العقد، ولكن اشترط فرجاني وجود شرط جزائي في عقده الجديد بمبلغ 2 مليون دولار يحق له الرحيل عن النادي في حال وجود عرض مالي قوي.

وترفض إدارة نادي الزمالك وضع هذا البند في العقد الجديد، حيث يرى مسئولو الفريق الأبيض بأن لا يكون هناك شرط جزائي مع تسهيل مهمة رحيل اللاعب لو تقدمت أحد الأندية بعرض مالي يليق به.