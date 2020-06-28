رياضة | بعد نهاية الدوري الألماني.. أرقام البولندي المُرعب "ليفاندوفسكي" مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نهاية الدوري الألماني.. أرقام البولندي المُرعب "ليفاندوفسكي" مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الألماني لموسم 2019 / 2020، وذلك بتتويج فريق بايرن ميونيخ بلقب البوندسليجا للمرة الثلاثين في تاريخه، والثامنة على التوالي، بعد تفوقه على غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

واعتلي فريق بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 82 نقطة، بفارق شاسع عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بـ 69 نقطة، وضمن الفريقين المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رفقة لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وساهم في تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بالموسم الحالي مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة التي جلبت الانتصارات والنقاط لفريقه بالبطولة.

وحصل ليفاندوفسكي على جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم وللمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعدما اعتلي صدارة هدافي البوندسليجا برصيد 34 هدفًا هذا الموسم، كما فاز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة متفوقًا على العديد من النجوم.

أرقام ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

انتقل المهاجم البولندي لنادي بايرن ميونيخ الألماني عام 2014 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند، وشارك مع الفريق خلال 6 سنوات، في 284 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 23880 دقيقة، وسجل 240 هدفًا، وصنع 53 هدفًا، وحصل على 28 بطاقة صفراء.

خاض 190 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، وسجل 162 هدفًا، وصنع 35 هدفًا، وحصل على 15 بطاقة صفراء، بينما شارك في 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وسجل 47 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، وحصل على 5 انذارات.

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شارك مع البايرن في 30 مباراة ببطولة كأس ألمانيا سجل 27 هدفًا، وصنع 7 أهداف، بينما خاض 6 مباريات بكأس السوبر الألماني، وسجل 4 أهداف.

لعب المهاجم صاحب الـ31 عامًا مع بايرن ميونيخ هذا الموسم 42 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 3683 دقيقة، وسجل 49 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

بطولات ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

حقق مهاجم منتخب بولندا عدة بطولات خلال مشواره مع بايرن ميونيخ، حيث توج بلقب الدوري الألماني 6 مرات، كما فاز بكأس السوبر الألماني 3 مرات، وكأس ألمانيا مرتين.

حلم الحذاء الذهبي الأوروبي

يراود ليفاندوفسكي حلم آخر يسعي لتحقيقه بالموسم الحالي، وهو التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كـ"هداف" للدوريات الأوروبية والذي أصبح قريبًا من الفوز به هذا الموسم، بعدما تصدر قائمة هدافي أوروبا برصيد 34 هدفًا (68 نقطة).

ويتفوق مهاجم البايرن بفارق 6 أهداف و12 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه في قائمة الهدافين في أوروبا، إيمبولي لاعب لاتسيو الإيطالي الذي يواصل محاولاته للحاق برقم "ليفا"، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني لكن توقف رصيده عند هذا الحد بعد انتهاء الدوري الألماني.