رياضة | ريال مدريد ضد إسبانيول.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد إسبانيول.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباريات قوية في بطولات الدوريات العالمية والأوروبية، ومن أهمها لقاء ريال مدريد وإسبانيول في الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن بين هذه المباريات أيضا مواجهة تشيلسي وليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نفس الدور.

ونستعرض مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإسباني

ليفانتي & ريال بيتيس - الساعة 14:00

فياريال & فالنسيا - الساعة 17:00

غرناطة & إيبار - الساعة 19:30

إسبانيول & ريال مدريد - الساعة 22:00

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الدوري الإيطالي

ميلان & روما - الساعة 17:15

نابولي & سبال - الساعة 19:30

بارما & إنتر ميلان - الساعة 21:45

ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد & أرسنال - الساعة 14:00

ليستر سيتي & تشيلسي - الساعة 17:00

نيوكاسل يونايتد & مانشستر سيتي - الساعة 19:30.