رياضة | كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم المصري هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم المصري هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع نجم فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري البورسعيدي.

وجاء هذا الرفض من قبل كارتيرون في ظل اقتراب الفريق من ضم حمزة المثلوثي هذا الصيف بشكل مجاني، وأيضاً وجود حازم إمام في نفس المركز، مما جعله تواجد صفقة جديدة ستكون غير مفيدة للفريق حسب رؤيته الفنية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن أن الفريق اقترب من التعاقد مع 4 صفقات جديدة خلال الميركاتو القادم.

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