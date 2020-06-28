رياضة | جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء موسم 2019/2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء موسم 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ في التتويج بلقب الدوري الألماني خلال هذا الموسم وللمرة الثامنة على التوالي، حيث أنهى البطولة بالفوز على فريق فولفسبورج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس.

وأيضاً تأهل الثلاثي بوروسيا دورتموند ولايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما صعدت أندية بايرن ليفركوزن وهوفنهايم وفولفسبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ويأتي ترتيب الدوري الألماني كالتالي :-

1- بايرن ميونخ 82 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 69 نقطة.

3- لايبزج 66 نقطة.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ 65 نقطة.

5- باير ليفركوزن 63 نقطة.

6- هوفنهايم 52 نقطة.

7- فولفسبورج 49 نقطة.

Advertisements

8- فرايبورج 48 نقطة.

9- أينتراخت فرانكفورت 45 نقطة

10- هيرتا برلين 41 نقطة.

11- يونيون برلين 41 نقطة.

12- شالكه 39 نقطة.

13- ماينتس 37 نقطة.

14- كولن 36 نقطة.

15- أوجسبورج 36 نقطة.

16- فيردير بريمن 31 نقطة.

17- فورتونا دوسيلدورف 30 نقطة.

18- بادربورن 20 نقطة.