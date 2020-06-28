رياضة | يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للثنائي؛ شريف إكرامي وعلي لطفي، في مران المجموعة الأولى صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة منها التصويبات والعرضيات.
ويواصل الأهلي تدريباته يوميا؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.
وتضم المجموعة الأولى كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.
كما خاضت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتها صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
بدأ المران بمحاضرة قصيرة مع الجهاز الفني عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.
وخاضت المجموعة تدريبات بدنية قوية وبعدها بدأت تدريبات الكرة، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين جرعات بدنية متنوعة، في إطار تجهيزهم لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.
كما خاض ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية علي الصعيدين الفني والبدني قبل خوض تدريبات أخرى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.