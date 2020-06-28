رياضة | الإسماعيلي يصدم الأهلي والزمالك في صفقة باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يصدم الأهلي والزمالك في صفقة باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي الإسماعيلي صدمة قوية للأهلي والزمالك في صفقة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع قلعة الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل الأهلي والزمالك في منافسة قوية خلال الفترة الحالية في صفقة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لتعزيز الصفوف بالموسم المقبل.

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وعلق سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار على شائعات انتقال المحمدي للأهلي والزمالك قائلا: باهر لن يرحل عن الإسماعيلي.

واضاف: باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وهو قرار نهائي له لأن هدف اللاعب الاحتراف الخارجي.

وتابع: في حالة عدم وصول عرض خارجي لاحتراف باهر المحمدي سيستمر في صفوف الإسماعيلي لا توجد نية لرحيل اللاعب.