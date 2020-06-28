الامارات | نادي الزمالك يصدر بياناً رسمياً بعنوان "أنتهى الدرس يا غبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الزمالك يصدر بياناً رسمياً بعنوان "أنتهى الدرس يا غبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بياناً لتوجيه الشكر للجماهير البيضاء من ناحية على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على استمراره في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين تجاه النادي ومصر بشكل عام طبقا لما ذكر على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فجر اليوم الأحد.

وحمل عنوان بيان رئيس النادي مرتضى منصور: "الملايين الحاشدة وراء صوت الحق .. أنتهى الدرس يا غبي".

وجاء في البيان: "مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قرر تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له الأحد لمدة ٤٨ ساعة، وجاء القرار لحدوث تطورات جديدة في المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة الزمالك".

وقبل الاجتماع الذي أكد فيه مرتضى منصور أنه سيشهد مناقشة شيء هام وخطير، أصدر رئيس النادي بياناً رسمياً نقله الموقع الرسمي للنادي، جاء فيه: "كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فأنتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم، فخرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر، فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الاغبياء انهم يستطيعون اسكات صوت الحقط".

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وأضاف البيان: "أطمأنكم انني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كان حياتي أو حريتي، وتأكدوا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم، اطمئنوا على وطنكم، وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الاجرامية التي اساءت لمصر والمصريين".

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