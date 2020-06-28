الامارات | رسمياً.. مانشستر سيتي يكرم البطل ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مانشستر سيتي يكرم البطل ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي سيقيم تكريم "حرس شرف" لائقا بضيفه ليفربول الأسبوع المقبل، بعدما انتزع منه الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفا على استاد الاتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني من يوليو، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من البريمرليغ، في أول مباراة له بعدما حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وتوج النادي الأحمر بطلا لإنجلترا هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة الحادية والثلاثين.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

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وأكد غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري في الموسمين المنصرمين، ان ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، يستحق التكريم، لاسيما اصطفاف لاعبيه كـ"حرس شرف" للاعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.

وقال "بالطبع سنقوم بذلك، سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع".

وتابع في تصريحات السبت "دائما ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون الى ملعبنا. لا يمكنهم ان يشكوا، وبالطبع سنقوم بذلك (هذه المرة أيضا) لأنهم يستحقون ذلك".

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