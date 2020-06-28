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شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجري المسحة الثانية استعدادًا لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى فريق المصري البورسعيدي المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لعودة الدوري.
وقام اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بإجراء المسحات، وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتاحد الكرة.
وكان جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي، قد تلقى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بسلبية جميع العينات التي تم سحبها من لاعبي الفريق الثلاثاء الماضي.
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