شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام لا ينوي بيع «ندومبلي» رغم خلافه مع «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا ينوي نادي توتنهام الإنجليزي بيع لاعب وسط ميدانه تانجاي ندومبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة رغم علاقته المتوترة بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وحسب «فوتبول لندن»، لا يملك النادي أي خطط لبيع الدولي الفرنسي هذا الصيف، رغم التقارير التي أشارت إلى اقترابه من مغادرة العاصمة البريطانية لندن بعد وقوع خلاف بينه وبين مدربه «مورينيو».

وارتبط «ندومبيلي» بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، إلا أن توتنهام لا يزال واثقًا من بقائه ضمن صفوفه لعدة مواسم أخرى.

وكان صاحب الـ 23 عامًا قد شارك مع فريقه هذا الموسم في 27 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف أخرى.