شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة وكأس الاتحاد الإنجليزي.. تعرف على أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، بـ4 مباريات، أبرزها تلك التي يسعى فيها فريق ريال مدريد في خطف صدارة الدوري واستغلال تعثر غريمه برشلونة، وذلك في المواجهة التي ستجمعه بمتذيل ترتيب الجدول إسبانيول.

كما تقام العديد من المباريات بالدوري الإيطالي والإنجليزي، بالإضافة إلى 3 مباريات في إطار الدور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وجاءت مواعيد أبرز هذه المواجهات على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي:

واتفورد ضد ساوثهامبتون: 5.30 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإسباني:

فياريال ضد فالنسيا: 5.00 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

إسبانيول ضد ريال مدريد: 10.00 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

ميلان ضد روما: 5.15 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

نابولي ضد سبال: 7.30 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

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بارما ضد إنتر: 9.15 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد ضد أرسنال: 2 ظهرا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي ضد تشيلسي: 5 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 6.

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي: 7.30 مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.