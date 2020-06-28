شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد عودة حمدي فتحي ومحمد محمود لتدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في صالة الألعاب البدنية «الجيم»، قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش.

ويقوم ثنائي الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمقرر لها في غضون أسبوعين.

ويخضع حمدي فتحي ومحمد محمود لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم»، ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.