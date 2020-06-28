شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك عن هاشتاج «#مرتضى_الأسد_منصور»: الملايين احتشدوا وراء صوت الحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانًا لتوجيه الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على استمراره في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين تجاه النادي والوطن الغالي، إذ تصدر هاشتاج «#مرتضى_الأسد_منصور» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت.

ونشر «منصور» البيان عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، وقال فيه: «كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر، وفي كل العالم العربي، وللإخوة العرب، وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم، الذي شعر بالخطر على ناديه وعلى قناته الوليدة، فانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درسًا للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون إسكات صوت الحق الذي أفزعهم».

وأضاف«منصور» في بيانه: «خرجت الملايين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين، بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر، فهى ليست معركته وحده، بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف، واعتقد الأغبياء أنهم يستطيعون إسكات صوت الحق».

وتابع: «أطمئنكم أنني لآخر نفس في حياتي، سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين، مهما كلفني ذلك، حتى لو كان حياتي أو حريتي، وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبدالفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا، ولدينا نائب عام شريف ومحترم، وقضاء شامخ عظيم، اطمئنوا على وطنكم، وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الإجرامية التي أساءت لمصر والمصريين».