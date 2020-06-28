شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يبدأ مفاوضات ضم لاعب سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضاته مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي من أجل التعاقد مع لاعب وسط ميدانه الشاب دومينيك سوبوسلاي مع فتح باب الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن النادي اللندني طالما كان مهتمًا بالحصول على اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، والذي يحظى باهتمام كل من ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا.
ويبدو أن نادي سالزبورج على استعداد لبيع «سوبوسلاي» في حال وصله عرض يصل لـ 27 مليون جنيه إسترليني.
وخاض «سوبوسلاي» 37 مباراة هذا الموسم بقميص فريقه ريد بول سالزبورج سجل خلالها 10 أهداف، فيما صنع 16 أخرى.
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