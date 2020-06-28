شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأهلي يجري «مسحة كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، قام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وكان الأهلي قد أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي، قبل العودة إلى التدريبات، وجاءت جميع النتائج سلبية.

الأهلي يجري «مسحة كورونا» الثانية

الأهلي يجري «مسحة كورونا» الثانية

الأهلي يجري «مسحة كورونا» الثانية